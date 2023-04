(KXNET) –The ND Lions All-Star Basketball rosters have been released. Games will play at Bismarck High on July 10 and then at Fargo Davies on July 11. Girls will play at 6:00 p.m., and the boys will play at 8:00 p.m., on both days.

It will be Class A versus Class B for both games.

Here are the rosters:

North Dakota Lion’s Class A All-Star Basketball Team 2022-2023: Boys’ Roster

Number Player School Height Position Coach 0 Houston Davis TMCHS (Belcourt) 6′ 3″ G Travis Azure 1 Zach Kraft Grand Forks Red River 6′ 2″ G Kirby Krefting 2 Alex Dvorak Dickinson 6′ 1″ G Dan Glasser 3 Anthony Doppler Century 6′ 4″ G Darin Mattern 11 Ray Brown Fargo-Davies 5′ 11″ G Bart Manson 13 Darik Dissette Minot 6′ 4″ G Dean Winczewski 20 Reis Rowekamp Grand Forks Red River 6′ 4″ F Kirby Krefting 21 Vuciri Hakim Shanley 6′ 5″ F Craig Irwin 23 Parker Wallette TMCHS (Belcourt) 6′ 3″ F Travis Azure 24 Ethan Manock Wahpeton 6′ 4″ F Jeff Ralph 34 William Ware Century 6′ 6″ F Darin Mattern 52 Ryan Erikson Century 6′ 10″ C Darin Mattern Alternates: Welcome Muhoza Fargo North 6′ 5″ F Travis Hoeg Karsyn Jablonski Mandan 6′ 1″ G Brandon Schafer Dean Grant Fargo South 6′ 4″ G Mike Hendrickson Maliki Siki Williston 6′ 3″ G Daved Lundeen

Head Coach: Travis Hoeg – Fargo North; Assistant Coach: Kirby Krefting – Grand Forks Red River

North Dakota Lion’s Class A All-Star Basketball Team 2022-2023: Girls’ Roster

Number Player School Height Position Coach 1 Amya Gourneau TMCHS (Belcourt) 5′ 8″ G David Gourneau Jr 2 Emily Ash Dickinson 5′ 6″ G Devan Douglas 4 Arden Faulkner Fargo North 5′ 9″ F Brian Kuluza 5 Maya Metcalf Sheyenne 6′ 2″ F Kenyon Wingenbach 10 McKenna Koolmo Wahpeton 5′ 9″ G Brian Watson 11 Chloe Pfau West Fargo 5′ 11″ F Mike Benson 13 Bergan Kinnebrew Century 6′ 0″ G Nathan Welstad 22 Alyssa Eckroth Legacy 6′ 1″ F Jim Petrik 23 Ella Falk Jamestown 5′ 10″ F Andy Skunberg 24 Peyton Neumiller Bismarck 5′ 10″ F Bill Shetler 32 Miriley Simon West Fargo 6′ 2″ F Mike Benson 33 Brooke Eggermont Valley City 6′ 0″ F Jimmy Howard Alternates: Ashley Wacha Davies 5′ 10″ F Tonah Safranski Maci Wheeldon Davies 6′ 2″ C Tonah Safranski

Head Coach: Kent Ripplinger – Red River, Assistant Coach: Kenyon Wingenbach – Sheyenne

North Dakota Lion’s Class B All-Star Basketball Team 2022-2023: Boys’ Roster

Number Player School Height Position Coach 1 Landon Koenig May-Port-CG 6′ 6″ F Taylor Kunkel 2 Brady Feller Minot Bishop Ryan 6′ 1″ G/F Brody Bosch 3 Talan Batke Hazen 6′ 1″ G John Ward 4 Trey Hatfield Fargo Oak Grove 6′ 4″ G/F Kyle Card 5 Tyson Enget Powers Lake/Burke County 5′ 9″ G Jordan Carlson 11 Tate Grossman Harvey/Wells County 6′ 5″ G/F Trent Roemmich 13 Connor Kerzmann Garrison 6′ 1″ G Justin Falk 14 Carson Yale Des Lacs-Burlington 6′ 10″ F/C Chris Brown 15 Sam Kobbervig Central Cass 6′ 2″ G Matt Norman 21 Mark Fassett Jr Warwick 6′ 0″ G Ryan Brown 33 Ayden Stainbrook North Border 6′ 4″ G/F Dan Moore 34 Jay Wanzek Bismarck Shilo Christian 6′ 7″ F/C Brad Miller Alternates: Joshua Moser Medina-Pingree-Buchanan 5′ 11″ G/F Bob Young Riley Thorpe Ellendale 6′ 0″ G/F Brian Vance Erik Foster Rugby 6′ 5″ G/F Mike Santjer Ian Johnson Minot Bishop Ryan 6′ 4″ G/F Brody Bosch

Head Coach: Matt Norman – Central Cass, Assistant Coach: Brad Miller – Bismarck Shiloh Christian

North Dakota Lion’s Class B All-Star Basketball Team 2022-2023: Girls’ Roster

Number Player School Height Position Coach 1 Klaire Cotton Central Cass 5′ 10″ G/F Jay Bachman 2 Olivia Dick Thompson 5′ 5″ G Jason Brend 4 Kennedy Harter Kidder County 6′ 0″ F/C Dan Welder 5 Kendyl Hager Rugby 5′ 9″ G/F Jen Brossart 10 Ellie Braaten Westhope/Newberg 5′ 3″ G Bob Beaudrie 11 Kacie Bruner Kindred 5′ 8″ G/F Sam Brandt 12 Haily Quam Bismarck Shilo Christian 6′ 0″ G/F/C Dan Siefert 13 Halle Crockett Northern Cass 5′ 9″ G/F DC Lucas 14 Rylen Burgess Cavalier 5′ 10″ G/F Sandy Laxdal 23 Decontee Smith Central Cass 5′ 8″ G/F Jay Bachman 24 Ellie Powell Bowman County 5′ 11″ F/C Jaci Mrnak 25 Mykell Heidlebaugh Rugby 5′ 11″ G/F/C Jen Brossart Alternates: Ainsley McLain Grafton 5′ 8″ G Wade Haugen Norah Entzi Edgeley-Kulm-Montpelier 5′ 10″ G/F Rory Entzi Natalie Decoteau St. John 5′ 10″ G/F Jake McCloud Morgan Leas North Prairie 5′ 9″ F Bob Vandal Josephine Wolf Rugby 5′ 10″ G/F Jen Brossart Harys Beauchamp Beulah 5′ 11″ G/F/C Rick Miller

Head Coach: Jay Bachman – Central Cass, Assistant Coach: Jason Brend – Thompson