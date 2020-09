Most popular baby names in North Dakota in 2019 announced

The most popular baby names for 2019 in North Dakota were released by the Social Security Administration recently.

Did your baby’s name make the list? Check out the top 50 below:

MALE NAMES FEMALE NAMES 1 Liam Amelia 2 Owen Evelyn 3 Oliver Harper 4 Henry Emma 5 William Olivia 6 Jack Ava 7 Carter Sophia 8 James Charlotte 9 Wyatt Nora 10 Easton Everly 11 Noah Isabella 12 Logan Quinn 13 Maverick Ella 14 Asher Isla 15 Leo Paisley 16 Lincoln Avery 17 Theodore Hadley 18 Elijah Mila 19 Ezra Abigail 20 Grayson Grace 21 Ryker Lily 22 Sawyer Cora 23 Hudson Natalie 24 Jaxon Hazel 25 Levi Piper 26 Cooper Aria 27 Emmett Eleanor 28 Jackson Ellie 29 Bennett Hannah 30 Thomas Violet 31 Benjamin Aurora 32 Colton Stella 33 Rhett Emery 34 Alexander Claire 35 Isaac Lydia 36 Isaiah Ivy 37 Mason Peyton 38 Waylon Anna 39 Daniel Elsie 40 Parker Layla 41 Gabriel Kinsley 42 Harrison Lillian 43 Jameson Lyla 44 Weston Penelope 45 Carson Ruby 46 Everett Elizabeth 47 Hunter Lucy 48 Samuel Nova 49 Aiden Aubrey 50 Brody Brynlee

If you want to see the full list of the 100 most popular names in the state, CLICK HERE.