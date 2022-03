Northern lights dazzled skies across the United States Wednesday night, and photos from our viewers in North Dakota didn’t disappoint.

From Minot to Glen Ullin to White Shield to Richardton and more, the greens, pinks and purples were prominent.

Take a look below, and enjoy!



Courtesy: Hunter Bebout – Minot

Courtesy: Kelly Mitchell – Rocklake





Courtesy: Hunter Hance – Watford City

Courtesy: PJ Demarce – White Shield

Courtesy: PJ Demarce – White Shield

Courtesy: Chad Miller – Glen Ullin

Courtesy: Christina Dukart – Richardton

Courtesy: Kaitlyn Heslep – Minot Air Force Base

Courtsey: Kami Jo Meland – White Earth Valley





Courtesy: Nicholas Tickerhoof – Burlington