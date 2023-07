STACKER — Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in North Dakota using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.

#51. McKenzie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 255.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 313.2

#50. Sioux County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 281.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 370.9

#49. Williams County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 330.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 383.9

#48. Dunn County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 389.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 296.6

#47. Oliver County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 414.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 282.5

#46. Cass County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 454.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 472.2

#45. Stark County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 456.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 441.6

#44. Benson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 457.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 455.8

#43. Grand Forks County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 459.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.8

#42. Logan County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 476.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 277.3

#41. Ward County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 479.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 482.9

#40. Mountrail County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 483.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 493.0

#39. Rolette County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 495.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 502.3

#38. Stutsman County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 496.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 372.4

#37. Adams County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 510.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 283.1

#36. Dickey County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 531.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 358.5

#35. Burke County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 532.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 348.8

#34. Burleigh County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 548.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 463.5

#33. Divide County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 567.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 324.1

#32. LaMoure County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 583.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 353.2

#31. Steele County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 588.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 364.9

#30. Morton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 596.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.1

#29. Bowman County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 601.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 415.0

#28. Towner County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 611.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 339.5

#27. Richland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 613.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.9

#26. Traill County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 617.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 440.1

#25. Cavalier County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 626.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 371.5

#24. Ransom County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 627.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 411.7

#23. Pierce County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 630.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 416.9

#22. Golden Valley County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 651.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 451.5

#21. Ramsey County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 654.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 465.6

#20. Kidder County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 656.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 399.2

#19. Barnes County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 662.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 447.4

#18. Renville County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 687.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.6

#17. Walsh County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 695.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 451.9

#16. Bottineau County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 698.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 460.1

#15. Grant County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 707.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 380.1

#14. Sargent County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 712.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.6

#13. Mercer County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 734.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 525.3

#12. Pembina County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 738.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 457.5

#11. McHenry County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 741.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 509.9

#10. Hettinger County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 748.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 472.4

#9. Eddy County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 769.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.4

#8. Foster County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 780.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 507.7

#7. McIntosh County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 788.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 389.5

#6. Griggs County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 817.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 430.7

#5. McLean County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 824.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 536.6

#4. Wells County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 833.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 455.6

#3. Emmons County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 833.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 460.6

#2. Sheridan County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 908.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.5

#1. Nelson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 935.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 485.8

