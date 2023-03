(KXNET) — The North Dakota Associated Press Sportscasters and Sportswriters Association (NDAPSSA) has officially announced the Class A Girls All-State Team. Check out who was nominated below:

Class A Girls All-State First Team

Bergen Kinnebrew , Bismarck Century 20.9 Points Per Game 5.0 Rebounds Per Game 2.1 Assists Per Game

, Bismarck Century Logan Nissley , Bismarck Century 21.2 Points Per Game 7.8 Rebounds Per Game 2.6 Assists Per Game

, Bismarck Century Miriley Simon , West Fargo 22.0 Points Per Game 9.9 Rebounds Per Game 1.6 Blocks Per Game

, West Fargo Jocelyn Schiller , Grand Forks Red River 26.0 Points Per Game 5.5 Rebounds Per Game 6.1 Assists Per Game

, Grand Forks Red River Leelee Bell , Minot 20.3 Points Per Game 10.0 Rebounds Per Game 2.2 Blocks Per Game

, Minot

Class A Girls All-State Second Team

Maggie Fricke , Minot 17.8 Points Per Game 6.0 Rebounds Per Game 3.8 Assists Per Game

, Minot Ashton Safranski , Fargo Davies 20.8 Points Per Game 5.3 Rebounds Per Game 7.3 Assists Per Game

, Fargo Davies Brenna Dick , West Fargo Sheyenne 19.9 Points Per Game 2.5 Steals Per Game 3.1 Assists Per Game

, West Fargo Sheyenne Ella Falk , Jamestown 18.4 Points Per Game 9.6 Rebounds Per Game 3.9 Assists Per Game

, Jamestown Chloe Pfau , West Fargo 15.5 Points Per Game 6.6 Rebounds Per Game 4.5 Assists Per Game

, West Fargo Brooklyn Felchle , Bismarck Legacy 16.4 Points Per Game 9.0 Rebounds Per Game 1.2 Blocks Per Game

, Bismarck Legacy Amy Gourneau , Turtle Mountain 15.8 Points Per Game 2.2 Steals Per Game 5.1 Assists Per Game

, Turtle Mountain Scout Woods , Wahpeton 16.7 Points Per Game 7.5 Rebounds Per Game

, Wahpeton