Thursday, Dec. 12 marked the first full night of the Class B Girls Basketball season.

Shiloh Christian Skyhawks 62 Linton-HMB Lions 33 Final MLS Mavericks 31 St. John Woodchucks 62 Final Glenburn Panthers 64 TGU Titans 72 Final Des Lacs Burlington Lakers 53 Westhope/Newburg Sioux 66 Final South Prairie-Max Royals 61 Drake-Anamoose Raiders 39 Final