Day one of the 2022 CNDC girls tournament tipped off Thursday in Harvey.

#1 Rugby Panthers 73 #8 TGU Titans 32 Final #2 St. John Woodchucks 77 #7 Drake-Anamoose Lady Raiders 36 Final #3 Minot Sophomore Majettes 71 # Glenburn Panthers 50 Final #4 New Rockford-Sheyenne Rockets 50 #5 Harvey/Wells Co. Hornets 52 Final