The two-day Sam Bakken All-City Tournament wrapped up on Tuesday with golfers competing at Tom O’ Leary golf course.

Boys Scores:

1. Logan Schoepp: E

2. Parker Beck: +7

3. Luke Anderson: +12

4. Dylan Nosbusch: +12

5. Lucas Schoepp: +12

Girls Scores:

1. Carrie Carmichael: +16

2. Grace Stroh: +21

3. Kya Guidinger: +28

4. Aliyah Iverson: +34

5. Regan Braun: +39