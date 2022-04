The 2022 North Dakota Shrine Bowl rosters have been selected, with the games set to be played at Mayville State on June 18th.

The 11-man game is scheduled to kick off at 4 pm. The rosters are listed below:

11-Man West Coaches:

Nick Walker (Bowman County)

Mark Gibson (Bismarck)

John Tuchscherer (Dickinson)

Tommy Weidler (Nedrose)

11-Man West Roster:

Caleb Rist (Des Lacs-Burlington)

Chance Mickelson (Des Lacs-Burlington)

Troy Berg (Dickinson)

Luke Mavity (Dickinson)

Brock Fettig (Bismarck)

Isaiah Huus (Bismarck)

Conor Hedges (Bismarck)

Carter Sims (Bismarck)

Dayton Allery (Turtle Mountain)

Amari Gilmore (Beulah)

Tayton Vondra (Beulah)

Zayne Phelps (Beulah)

Trysten Buchfink (Beulah)

Lucas Schweigert (Century)

Ben Mansmith (Century)

Jaden Braun (Century)

Landon Gerving (St. Mary’s)

Isaac Felcle (St. Mary’s)



Keifer Glenn (Legacy)

Clay Heimer (Bowman County)

Adam Kallenbach (Jamestown)

Devin Beach (Jamestown)

Preston Kroeber (Jamestown)

Thomas Allmer (Jamestown)

Brode Hillstrom (Jamestown)

Dawson Bruner (Hazen)

Adin Jungers (Hazen)

Sam Burr (Mandan)

Aaron Grubb (Mandan)

Trenton Bertelsen (Dickinson Trinity)

Carter Ehlis (Dickinson Trinity)

Alex Moreno (Killdeer)

Rylee Boomer (Watford City)

Tyler Johnson (Minot)

Kaleb Spitzer (Minot)

Justin Littlewolf (Mahnomen/Waubun)

Christian Solberg (Detroit Lakes)

11-Man East Coaches:

Jeremy Newton (West Fargo Sheyenne)

Tyler Kosel (Fargo South)

Matt Crane (Kindred)

Bret Dockter (Harvey-Wells County)

11-Man East Roster:

Sam Strandell (Grand Forks Central)

Josh Yon (Thompson)

Ryan Juve (Thompson)

Esgar Rios (Grafton)

Garrin Sattler (Grand Forks Red River)

Paine Parks (Grand Forks Red River)

Dean Vetter (Linton-HMB)

Howie Neustel (Sargent County)

Alex Erickson (Harvey-Wells County)

Isaac Friese (Harvey-Wells County)

Dylan Feldner (Fargo Davies)

Caden Zepeda (West Fargo)

Parker Nelson (West Fargo)

Blake Schafer (Wahpeton)

Brennan Sellheim (West Fargo Sheyenne)

Grant Warkenthein (West Fargo Sheyenne)

Tharin Parsons (West Fargo Sheyenne)

Zander Newton (West Fargo Sheyenne)



Kolby Jones (Fargo South)

Jack Korbel (Fargo South)

Mason Lockwood (Fargo North)

Jacob Johnson (Fargo North)

Caleb Schneider (Devils Lake)

Brady Boyle (Fargo Shanley)

John Gores (Fargo Shanley)

Cody Harris (Oakes)

David Schmitz (Oakes)

Colin Lunde (Kindred)

Jake Deutsch (Central Cass)

Will Ellison (Central Cass)

Frosty Wisnewski (Central Cass)

Barrett Willison (Hillsboro-Central Valley)

Jace Leshuk (Hillsboro-Central Valley)

Parker Gallegher (Hillsboro-Central Valley)

Caleb Olson (Lisbon)

Sam Gapp (Polk County West)

The 9-man game is scheduled to kick off at around 7 pm. The rosters are listed below:

9-Man West Coaches:

Steve Kleinjan (New Salem-Almont)

Mike Zier (Beach)

Mark Kennedy (Surrey)

Seth Wisthoff (Ray-Powers Lake)

9-Man West Roster:

Tyler Lidstrom (Ray-Powers Lake)

Easton Frey (Central McLean)

Jarrett Troyna (Central McLean)

Lane Caraballo (Divide County)

Tanner Wolf (Divide County)

Ashton Peterson (South Border)

Jackson Meidinger (South Border)

Seth Wolf (South Border)

Steele Olson (Mohall-Lansford-Sherwood)

Jacob Biegler (Kidder County)

Luke Rath (Kidder County)

Tucker Schneider (Napoleon-Gackle-Streeter)

Kayden Sperle (Napoleon-Gackle-Streeter)



Nathan Kaufman (Mott-Regent-New England)

Zack Jalbert (Mott-Regent-New England)

Jagger Dickman (Surrey)

Braden Alvarez (Surrey)

Dylan Rud (New Salem-Almont)

Weston Kuhn (New Salem-Almont)

Evan Bornemann (New Salem-Almont)

Cody Irwin (New Salem-Almont)

Conner Andress (Hettinger-Scranton)

Chance Manhart (Beach)

Ray Steiner (Beach)

Trin Schumacher (Beach)

Jace Friesz (Grant County-Flasher)

Ozzie Meyer-Rice (Kittson County Central)