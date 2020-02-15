Friday Night Frenzy- Districts in full swing

It was semi-final night at the Minot Auditorium for the District 12 tournament. While District 11 was a Nedrose.
OUR REDEEMER’S 53
(LADY KNIGHTS)
GLENBURN 49
(PANTHERS)
MLS 57
(MAVERICKS)
BISHOP RYAN 46
(LADY LIONS)
CONSOLATION ROUND:
SOUTH PRAIRIE 29
(LADY ROYALS)
DES LACS-BURLINGTON 52
(LADY LAKERS)
BERTHOLD 46
(BOMBERS)
SURREY 51
(MUSTANGS)
DIST. 11 GIRLS B-BALL TMT.-NEDROSE-SEMI-FINALS:
WESTHOPE/NEWBURG 31
(SIOUX)
VELVA 44
(AGGIES)
RUGBY 49
(PANTHERS)
BOTTINEAU 20
(STARS)
CONSOLATION ROUND:
DRAKE/ANAMOOSE 50
(LADY RAIDERS)
NEDROSE 44
(CARDINALS)
DIST. 7 GIRLS B-BALL TMT.-NEW ROCKFORD-1ST ROUND:
NR/SHEY 56
(ROCKETS)
DAKOTA PRAIRIE 64
(KNIGHTS)
HARVEY/WC 67
(HORNETS)
WARWICK 41
(WARRIORS)
BENSON COUNTY
(WILDCATS)
LAKOTA
(RAIDERS)
DIST. 8 GIRLS B-BALL TMT.-ROLLA-1ST ROUND:
NORTH STAR 55
(BEARCATS)
ROLLA 36
(BULLDOGS)
ST. JOHN 56
(WOODCHUCKS)
ROLETTE 38
(COMETS)
DIST. 10 GIRLS B-BALL TMT.-WASHBURN-SEMI-FINALS:
WILTON/WING
(MINERS)
CENTER/STANTON
(WILDCATS)
UNDERWOOD 50
(COMETS)
WASHBURN 29
(CARDINALS)
LOSER OUT GAME:
MAX 18
(COSSACKS)
TL-M-M 47
(TROJANS)
DIST. 15 GIRLS B-BALL TMT.-PARSHALL-SEMI-FINALS:
TRENTON 63
(TIGERS)
NEW TOWN 46
(EAGLES)
PARSHALL 56
(BRAVES)
MANDAREE 64
(WARRIORS)
LOSER OUT GAME:
WHITE SHIELD 31
(WARRIORS)
NS/PLAZA 36
(WILDCATS)
DIST. 16 GIRLS B-BALL TMT.-DIVIDE COUNTY-SEMI-FINALS:
KENMARE 39
(HONKERS)
DIVIDE COUNTY 19
(MAROONS)
STANLEY
(BLUE JAYS)
TIOGA
(PIRATES)
LOSER OUT GAME:
POWERS LAKE
(RANCHERS)
RAY
(JAYS)