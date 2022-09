Avery Bartels got her third career state golf title today at Souris Valley Golf Course.

Individual Scoreboard:

1. Avery Bartels (Kindred) 142 2. Ainsley McLain (Grafton) 148 3. Lauryn Keller (Des Lacs-Burlington) 159 T4. Elle Nicholas (North Star) 160 T4. Emma Ketterling (Napolean/G-S) 160

Team Scoreboard: