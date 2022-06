On a beautiful sunny day in Oxbow, Champ Hettich widened his lead at the Class B State Golf Tournament, winning the first individual title for Beulah.

Individual Leaderboard:

1. Champ Hettich (Beulah) – 147

2. Paul Olson (Kindred) – 152

3. Zach Hendrickson (Our Redeemer’s) – 157

4. Cole Holzer (Central Cass) – 160

5. Luke Anderson (Glenburn) – 161

Team Leaderboard:

1. Kindred – 645

2. Oak Grove – 688

2. Central Cass – 688

4. Beulah – 701

5. Grafton – 716