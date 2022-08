The DJGA Championship finished up at Pebble Creek in Bismarck, wrapping up another season of junior golf in North Dakota.

Boys Leaderboard:

1. Logan Schoepp – 141

2. Champ Hettich – 145

3. Max Palmer – 146

4. Jordan Anderson – 147

5. Kasen Rostad – 148

Girls Leaderboard:

1. Anna Huettl – 148

2. Lauryn Keller – 160

3. Ava Kalanek – 167

3. Kya Guidinger – 167

5. Ruby Heydt – 171