The NDGA Championship got underway in Bismarck, a two-round tournament featuring some of the best high school and college golfers in the state.

Boys Leaderboard:

1. Logan Schoepp – 73

2. Luke Anderson – 76

3. Kasen Rostad – 78

3. Jacob Skarperud – 78

5. Jordan Anderson – 79

Girls Leaderboard:

1. Anna Huettl – 77

2. Grace Stroh – 87

2. Kacie Rexin – 87

4. Lola Homiston – 88

5. Madison Doeden – 94

Men Leaderboard:

1. Sean Seefeld – 72

2. Grayson Wetch – 74

2. Parker Bartels – 74

4. Gerig Geiss – 76

5. Justin Lamp – 77

Women Leaderboard:

1. Abby Schmidt – 77

2. Lily Bredemeier – 80

3. Camille Kuznik – 81