The Sam Bakken all-city tournament is one of the biggest of the year for the Dakota Junior Golf Association. The two-day event got underway on Monday at Riverwood.

Boys Scores:

1. Parker Beck: +4

2. Logan Schoepp: +5

3. Aidan Kaufman: +6

T4. Dylan Nosbusch: +7

T4. Matthew Souther: +7

T4. Luke Anderson: +7

T4. Anders Alm: +7

Girls Scores:

1. Carrie Carmichael: +2

2. Grace Stroh: +6

3. Kya Guidinger: +11

4. Kambree Hauglie: +13

T5. Aliyah Iverson: +16

T5. Regan Braun: +16