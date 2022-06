The Dakota Junior Golf Associaton’s summer tour returned to the capital city on Monday for the first time in June. More than 60 players competed in the James Maher Memorial tournament at Apple Creek Country Club.

Boys Scores:

1. Logan Schoepp: -2

2. Champ Hettich: -1

3. Dylan Nosbusch: +2

4. Parker Beck: +5

5. Jordan Anderson: +6

Girls Scores:

1. Anna Huettl: +3

2. Grace Stroh: +8

3. Lauryn Keller: +12

4. Aliyah Iverson: +12

5. Molly Robb: +15